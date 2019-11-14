Появились подробности убийства армянского боксера в Москве

Ашот Болян / Фото: Facebook

Появились подробности смерти чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна в Москве. Как мы писали, армянина застрелили вчера вечером на парковке в российской столице. 40-летнего Боляна обнаружили возле дома на Нахимовском проспекте. Местный житель парковал свою машину и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомобиля Infinity, и какое-то время он лежал мертвым на парковке.

Следствие полагает, что стрелявший в спортсмена преступник использовал глушитель. Поскольку жители дома, рядом с которым было обнаружено тело, выстрелов не слышали.

По словам адвоката Карена Нерсиняна, убийство было заказным. Юрист обратил внимание на профессиональный подход стрелявшего в Боляна неизвестного. "Он произвел всего один точный выстрел. Расследовать такие уголовные дела всегда непросто", — сказал Нерсинян. По его мнению, оперативникам следует искать подозреваемых среди тех, кому было выгодно устранить бывшего спортсмена. Он также назвал убийство возвращением 1990-х.

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Следствие рассматривает в качестве одной из версий убийства коммерческую деятельность Боляна. Об этом сообщила следователь.

Болян известен участием в любительских и профессиональных боях по тайскому боксу. Он трижды становился чемпионом мира среди любителей по версии WPKA. Кроме того, он выигрывал Кубок Азии по тайскому боксу.

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