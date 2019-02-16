Появилось первое фото Стивенсона после нокаута от Гвоздика
Канадский боксер пребывал в искусственной коме после поражения от украинца
Канадский боксер Адонис Стивенсон продолжает восстановление после травмы, полученной в бою с украинцем Александром Гвоздиком. Девушка боксера Симона Год поделилась первым фото с момента получения травмы канадцем, где они улыбаются на совместном снимке в больнице.
Ранее Симона сообщала, что несмотря на то, сколько времени понадобилось ему, чтобы прийти в себя, он находится на пути к восстановлению и уже встал на ноги.
Также на данный момент Стивенсон может говорить и двигать руками, хотя это требовало для него много усилий.
1 декабря прошлого года у Стивенсона был бой с украинцем Александром Гвоздиком, после которого он оказался в реанимации. Гвоздик отправил Адониса в нокаут в 11-м раунде, в результате чего ему понадобилась госпитализация.
Адонис даже некоторое время пробыл в состоянии искусственной комы из-за кровоизлияния мозг, вызванного ударом Гвоздика. Тем не менее, его состояние с тех пор заметно улучшилось.
Через несколько дней после победы над Стивенсоном Александру Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC. На чемпионском поясе теперь красуется фотография Гвоздика и украинский флаг.
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