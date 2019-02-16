Появилось первое фото Стивенсона после нокаута от Гвоздика

Канадский боксер пребывал в искусственной коме после поражения от украинца

Адонис Стивенсон со своей девушкой в больнице.

Появилось первое фото Стивенсона после нокаута от Гвоздика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/833/141/5c68331414522.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/833/141/5c68331414522.jpg 2019-02-16T17:58:27+02:00 Бокс Канадский боксер пребывал в искусственной коме после поражения от украинца

Канадский боксер Адонис Стивенсон продолжает восстановление после травмы, полученной в бою с украинцем Александром Гвоздиком. Девушка боксера Симона Год поделилась первым фото с момента получения травмы канадцем, где они улыбаются на совместном снимке в больнице.

Ранее Симона сообщала, что несмотря на то, сколько времени понадобилось ему, чтобы прийти в себя, он находится на пути к восстановлению и уже встал на ноги.

Также на данный момент Стивенсон может говорить и двигать руками, хотя это требовало для него много усилий.

1 декабря прошлого года у Стивенсона был бой с украинцем Александром Гвоздиком, после которого он оказался в реанимации. Гвоздик отправил Адониса в нокаут в 11-м раунде, в результате чего ему понадобилась госпитализация.

Адонис даже некоторое время пробыл в состоянии искусственной комы из-за кровоизлияния мозг, вызванного ударом Гвоздика. Тем не менее, его состояние с тех пор заметно улучшилось.

Через несколько дней после победы над Стивенсоном Александру Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC. На чемпионском поясе теперь красуется фотография Гвоздика и украинский флаг.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Появилось первое фото Стивенсона после нокаута от Гвоздика". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: SportArena Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.