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Появилось видео, как делают Ломаченко: Василий будет почти как Мейвезер

27 апреля, 15:39

Олег Люлька

Столичный мастер Сергей Болдов показал скульптуру украинского боксера "в процессе"

Вскоре у обладателя чемпионских поясов WBC, WBO и WBA украинца Василия Ломаченко появится "двойник". Работой по созданию скульптуры известного боксера, победно вскинувшего руки, занимается киевский мастер Сергей Болдов. "Василий Ломаченко – в процессе", – так скульптор подписал видео пока что еще не полностью готового изваяния, на котором, впрочем, уже можно легко узнать Лому.

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Отметим, что это уже не первая спортивная работа Болдова. Ранее он уже делал скульптуры знаменитого немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, а также американского боксера Флойда Мейвезера. А, например, президента УЕФА словенца Александра Чеферина Болдов представил в образе каратиста.

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Напомним, из-за коронавируса бой Ломаченко – Лопес в Нью-Йорке перенесли с 30 мая на неопределенный срок. При этом соперник Василия наотрез отказывается выходить против него в ринг, если поединок решат проводить без зрителей.

Смотрите видео с Ломаченко и его "братом" Пашей

Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

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скульптура скульптор боксер Василий Ломаченко Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня|Спорт

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