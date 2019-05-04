Позавидовал гонорару: Джейкобс устроил потасовку с Альваресом во время дуэли взглядов

Мексиканец заработает в 14 раз больше, чем его противник, но Джейкобсу достанется еще 10 млн от стримингового сервиса

Фото: AFP

Атлетическая комиссия штата Невада обнародовала информацию о размере гонораров участников предстоящего боя в Лас-Вегасе между чемпионом по версии WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладатель титула по версии IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Гонорар Альвареса составит 35 миллионов долларов, Джейкобса – 2,5 миллиона. По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, американец получит еще 10 миллионов по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Бой Альварес – Джейкобс состоится в ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena. Накануне боя боксеры сошлись в дуэли взглядов и не смогли сдержать эмоций, устроив небольшую потасовку.

Ранее мы писали, что знаменитый боксер Сауль Альварес отказался от одного из чемпионских поясов. В этой весовой категории боксер провел всего один бой.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой за право стать претендентом на пояс Джейкобса. Напомним, американец завоевал титул как раз в бою с украинцем. По истечении 12 раундов один судей отдал победу Сергею Деревянченко со счетом – 114:113, а двое других – Дэниелу Джейкобсу со счетом – 115:112.

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