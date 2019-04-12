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Предки Кроллы эмигрировали из Италии в фургоне с мороженым: кто такой "Миллион Долларов" – соперник Ломаченко

Сегодня, 13:40

Интересные факты о британском боксере, которы в ночь на 13 апреля попробует отобрать чемпионские пояса у Василия Ломаченко


Василий Ломаченко в ночь на субботу проведет свой 14-й поединок на профи-ринге. Соперником украинца в обязательной защите чемпионских титулов WBA и WBO станет британский боксер по прозвищу "Миллион Долларов" Энтони Кролла. По киевскому времени поединок состоится рано утром в субботу, мы проводим онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о бое зрители проекта "Сегодня" на телеканале "Украина" увидят в субботу в 19:00.

32-летний Энтони "Миллион Долларов" Кролла из Манчестера был чемпионом WBA (2015—2016), но проиграл пояс Линаресу. Предки Кроллы по линии отца-почтальона эмигрировали из Италии, приехав в фургоне с мороженым.

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Шесть лет назад Энтони подумывал завязать с боксом и устроиться в охранную фирму. Сейчас уверен: "Останусь в боксе. Я управляю тренировочным залом для любителей". Уже тренирует 5-летнего сына Джесси, но хочет, чтобы тот использовал мозг в другом спорте: футболе, атлетике, регби или гольфе, в который играют вдвоем. После семи лет отношений женился на матери Джесси Франческе, на момент знакомства работавшей в магазине одежды, куда заглянул боксер.

В 2014-м за месяц до боя с Абрилем Кролла подрался с грабителями, забравшимися в дом соседей: погнался за ними и схлопотал повреждение черепа и перелом ноги. В больнице получил подписанную футболку МЮ. В детстве британец прогуливал школу, чтобы смотреть их тренировки, а сейчас дружит с Руни.

Напомним, перед боем от Всемирной боксерской организации Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона. Он позволяет претендовать на титул WBO в любом весе и получить незамедлительный реванш, если проиграет чемпионский пояс. Анонс боя Ломаченко – Кролла.


Бой Ломаченко – Кролла

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Тег Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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АВТОРЫ:

Павлова Елена , Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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