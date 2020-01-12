Претендент на чемпионский пояс вспомнил, как Кличко завалил самого сильного панчера в истории бокса

Владимир отправил чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера в нокаут на тренировке

В свое время Кличко нокаутировал Уайлдера / Фото: AFP

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Несколько лет назад украинский боксер Владимир Кличко отправлял в нокаут нынешнего чемпиона мира по версии WBC – американца Деонтея Уайлдера. Правда, было это в тренировочном зале, а не в официальном поединке. Об этом рассказал Sky Sports нынешний официальный претендент на чемпионский бой по линии WBC – темнокожий британец ямайского происхождения Диллиан Уайт. К слову, недавно Фьюри рассказал о повторном бое с Уайлдером.

Уайлдер имеет исключительную историю в супертяжелом дивизионе.34-летний уроженец Алабамы провел на профессиональном ринге 43 боя, выиграв 42 из них, причем 41 – нокаутом! Лишь один раз он завершил встречу ничьей с Тайсоном Фьюри. Поэтому признания Уайта носят сенсационный характер:

"Я видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера. Деонтей поднял руки вверх. Во время спарринга Уайлдер пытался прессинговать Владимира, старался и сходил с ума. Потом Кличко включил свои ноги: финт, джеб по корпусу, обманный джеб, хук слева – Уайлдер сдался. Это был тяжелый нокаут".

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