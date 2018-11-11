Президент WBC: "Усику нужно поработать над своими физическими кондициями"

Сегодня, 13:15

Маурисио Сулейман считает украинца боксером года

После боя Усик и Беллью оказали друг другу уважение. Фото Getty
После боя Усик и Беллью оказали друг другу уважение. Фото Getty

Глава WBC Маурисио Сулейман прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Тони Беллью.

"Александр Усик – боксер года! Он победил Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью, причем сделал это на чужой территории. Усик очень силен физически и ментально. Беллью тоже наносил урон и был спокойным и терпеливым, но затем случился нокаут. После боя Усик и Беллью оказали друг другу уважение. WBC очень гордится своим чемпионом. Если Усик хочет перейти в супертяжелый вес, то ему нужно потратить время на то, чтобы поработать над своими физическими кондициями, чтобы иметь возможность боксировать с такими ребятами, как Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер", – заявил Сулейман.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.
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Р-спорт

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