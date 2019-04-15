Привет из Таиланда: украинский чемпион мира по боксу узнал соперника по защите титула

Артем Далакян выйдет в киевский ринг против боксера, который за пределами родины еще не побеждал

Обладатель пояса чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян проведет защиту своего титула 15 июня в Киеве. Об этом сообщила промоутерская компания украинского боксера Union Boxing Promotion. Противником непобедимого Артема будет официальный претендент – тайский боец Саравут Таворнхам.

Саравуту – 27 лет. Он на четыре года младше Далакяна. В активе тайца 20 побед, из которых 15 – нокаутом. Но все эти победы добыты в родных стенах. Единственный поединок за пределами Таиланда Таворнхам проиграл. Это произошло в Японии, где таец был отправлен в нокаут местным боксером Мосато Морисаки. Это был дебют Саравута Таворнхама на профессиональном ринге.

Артем Далакян. Фото union-boxing.com

Напомним, что Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале прошлого года в США в бою против Брайана Вилории, победив единогласным решением судей. После этого Далакян дважды отстоял титул в поединках против Сирихана Тайена из Таиланда и Грегорио Леброна из Доминиканской Республики, победив техническим нокаутом обоих соперников в 8 и 5 раундах соответственно.

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

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