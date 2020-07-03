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Проиграл главный бой в жизни: перспективный боксер скончался от рака в 21 год

3 июля, 16:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хавьеру пророчили чемпионское будущее - за свою короткую карьеру он не проиграл ни одного боя в профи

Перспективный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес, выступавший в суперлегкой весовой категории, скончался в 21-летнем возрасте. Как сообщает World Boxing News, причиной смерти стал инвазивный рак в лимфатических узлах. Свой последний бой на ринге Гонсалес провел в апреле 2019 года, после чего сосредоточился на борьбе с недугом, но побороть его не смог.

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Хавьер начал профессиональном карьеру в 16 лет и успел одержать 15 побед (11 – нокаутом). Также на счету мексиканца 180 боев на уровне любителей и множество наград национального уровня.

"Всемирный боксерский совет и его президент Маурисио Сулайман оплакивают смерть боксера Алехандро Гонсалеса. "Русито" Гонсалес покинул этот мир в возрасте 21 года после смелой борьбы с раком в лимфатических узлах. Он был многообещающим и перспективным боксером для Мексики. Вся семья WBC поддерживает родных и друзей этого прекрасного молодого воина. Это большая печаль, но "Русито" не будет забыт. Покойся с миром!", – говорится в заявлении WBC.

Алехандро Гонсалес. Фото: wbcboxing.com

Алехандро Гонсалес. Фото: wbcboxing.com

Сегодня отец чемпиона UFC Нурмагомедова умер от последствий коронавируса. Во время болезни тренера даже пытались подключить президента России, но слишком тяжелое положение было. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса.

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Позже стало известно, в каком селе похоронят тренера, который был чемпионом Украины. Тело отца Хабиба должны отправить домой уже сегодня.

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Источник: Сегодня|Спорт

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