Произвол в Польше: судьи украли победу у украинского боксера в бою со Шпилькой

Украинец Радченко дважды отправлял в нокдаун своего соперника, но победу все равно присудили поляку

Украинский тяжеловес Сергей Радченко (7-6, 2 KO) потерпел несправедливое поражение в бою с поляком Артуром Шпилькой (24-4, 16 КО) на "поле соперника" в польском городе Ломжа на арене Hala Sportowa. Попросту говоря, украинца засудили.

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Шпилька, который вернулся в тяжелый вес из супертяжелого, активно начал бой, выиграл стартовые два раунда, но неожиданно Радченко в третьем раунде отправил соперника в нокдаун. Шпилька восстановился, продолжил бой, но в 5-м раунде вновь оказался зажатым у канатов, и рефери опять отсчитал поляку нокдаун.

В дальнейшем на ринге шел равный бой, в девятом раунде рефери снял с Радченко одно очко за удары предплечьем. Концовка 10-раундового поединка осталась за польским боксером, которому в итоге двое судей решились отдать победу 95:93, еще один судья увидел ничью 94:94.

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Тем не менее даже польские фанаты не поняли решения судей – с учетом двух нокдаунов, в которых побывал Шпилька, а местные эксперты заявили, что у Радченко украли победу.

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Напомним, Артур Шпилька в 2016 году был претендентом на титул WBC в хэвивейте, но без шансов проиграл американцу Деонтею Уайлдеру нокаутом в девятом раунде. Позже нокаут в бою Уайлдер – Шпилька был признан лучшим по итогам года.

Смотрите как "обидели" в ринге самого толстого боксера

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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