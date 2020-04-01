Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинца

Виктор Постол и Хосе Рамирес должны были бы подраться в США 9 мая, но пандемия поставила на этих планах крест

Чемпионский бой за два титула по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе между 36-летним украинцем Виктором Постолом и 27-летним американцем Хосе Рамиресом во второй раз перенесен из-за пандемии коронавируса. Ранее мы рассказывали, что промоутер Боб Арум до последнего надеялся спасти майский поединок Постол – Рамирес, но теперь и он выбросил белый флаг.

Первоначально поединок Постола, имеющего 31 победу при 2 поражениях, против непобедимого Рамиреса должен был состояться 1 февраля на арене Mission Hills Haikou в китайском Хайкоу, однако организаторы отменили этот ивент из-за коронавируса, который бушевал тогда в Поднебесной.

А теперь, спустя два месяца после первого переноса боя, было объявлено, что не состоится он и 9 мая на арене Save Mart Center во Фресно (штат Калифорния).

Виктор Постол / Фото: Instagram

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"Мне ужасно жаль Хосе и Виктора, которым пришлось пройти через два тренировочных лагеря, чтобы в итоге увидеть, как их бой переносят во второй раз, – сказал промоутер Арум. – Они настоящие профессионалы, и обязательно подарят фанатам города Фресно невероятный поединок, когда бы он не прошел. Мы задолжали Хосе и Виктору организовать их бой как можно скорее, после того как все это закончится"

Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

Ранее мы рассказывали, что от коронавируса пострадал и другой украинский боксер: бой Усик – Чисора не состоится 23 мая. Пока что поединок перенесен на неопределенный срок.

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