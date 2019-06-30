Проливал кровь за Украину: боксеру доверили нести флаг на закрытии Европейских игр-2019

Герой боксерского турнира Минска-2019 удостоился почетной миссии

Виктор Выхрист. Фото: НОК Украины

Сегодня в 22:00 по киевскому времени состоится торжественная церемония закрытия вторых Европейских игр, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске, Беларусь. Почетное право нести флаг Украины на торжественном событии получил чемпион Игр-2019 по боксу Виктор Выхрист, который своей победой, несмотря на чудовищное рассечение, принес родной стране золотую медаль Минска-2019 в весовой категории свыше 91 кг.

Напомним, что во время церемонии открытия Европейских игр в Минске флаг Украины доверили нести олимпийскому чемпиону 2000 года в Сиднее, обладателю Олимпийского рекорда, который невозможно превзойти, трехкратному рекордсмену мира и обладателю девяти наград Кубка мира по стендовой стрельбе – 51-летнему Николаю Мильчеву.

На Европейских играх-2019 на счету украинцев 51 медаль, 16 из которых золотые, 17 – серебряных и 18 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место. Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске.

Украина улучшила свой рекорд по количеству завоеванных на Европейских играх медалей. На первых исторических играх в Баку в 2015 году наши спортсмены выиграли 47 наград (8 – золотых, 14 – серебряных, 24 – бронзовых).

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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