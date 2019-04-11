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Промоутер Боб Арум: "Василий Ломаченко – это что-то особенное!"

Сегодня, 15:59

Американский функционер говорит, что за 50 лет в боксе еще не видел такого спортсмена, как украинский чемпион

Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий
Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий.

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе состоится поединок за титулы WBA и WBO в легком весе между украинским чемпионом Василием Ломаченко и британским чемпионом Энтони Кроллой. Команда "Сегодня" продолжает пристально следить за всем, что происходит вокруг этого поединка. Нам удалось взять комментарий знаменитого американского промоутера Боба Арума, который в очередной раз восхищается украинским боксером.

"Кролла, конечно, хороший легковес, он серьезный и опытный боец. Но если честно, то Василий Ломаченко – это что-то особенное! Это то, чего мы не видели раньше, а я в боксе уже более 50 лет. У Ломаченко техника, которой я не видел ни у одного боксера, потому я ставлю на него, с кем бы он не дрался", – сказал Боб Арум.

Ранее мы писали, что Энтони Кролла рассчитывает сорвать планы Ломаченко на бой. Британский претендент на чемпионские пояса похвалил украинца и пообещал показать все, на что способен.

В свою очередь, Василий Ломаченко назвал Кроллу сильным боксером и похвалил защиту британского претендента.

Напомним, что поединок пройдет в ночь на 13 апреля. Все самое интересное о поединке Ломаченко и Кроллы зрители проекта "Сегодня" увидят на канале "Украина" в субботу в 19:00.


Бой Ломаченко – Кролла

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Тег Василий Ломаченко, Боб Арум, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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