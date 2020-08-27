Промоутер Джошуа назвал фаворита в третьем бою Фьюри и Уайлдера

В конце этого года с большим нетерпением в мире бокса ожидается третий поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Первая встреча закончилась ничьей, а во второй, в феврале, британец отобрал у американца титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Своим мнением о том, как закончится очередной бой "Цыганского короля" с "Бомбардировщиком" поделился знаменитый нынче британский промоутер Эдди Хирн. Кстати, во вторник Хирн назвал дату реванша Диллиана Уайта и Александра Поветкина.

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41-летний промоутер высказал свои взгляды в комментарии для William Hill:

"Думаю, Фьюри снова победит. Он побил Деонтея уже дважды, и, думаю, возьмет верх в третий раз. Думаю, в этот раз ему будет даже проще. Очевидно, Тайсон перебоксировал Уайлдера зимой и нокаутировал, поэтому что сможет привнести Уайлдер? Он больше не скажет: "Моя ударная мощь, моя ударная мощь". Над ним доминировали. Фьюри отобрал твой удар, заставил пятиться и остановил. Фьюри переиграл Уайлдера в первом бою, когда сам был ржавым, так что Деонтей собирается делать? Он не станет отличным контрпанчером, действующим на средней дистанции, чего не сделал за 40 с лишним боев".

В последнее время информации о переговорах о третьем "свидании" Фьюри и Уайлдера не поступало. Вероятно, боксеры хотят дождаться возвращения зрителей на трибуны.

Недавно промоутер назвал новые сроки боя Усика с Джошуа.

Смотрите, как Фьюри, Паркер, Баффер и другие люди бокса снялись в забавном ролике:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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