Промоутер исключил бой Усика и Лебедева 7 сентября

Сегодня, 16:54

Российский боксер вернется на ринг впервые с 2017 года, но его соперником точно не будет украинский чемпион

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющей интересы "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Дениса Лебедева (30-2, 22 КО), заявил, что его подопечный в ближайшее время не получит боя с абсолютным чемпионом мира в дивизионе Александром Усиком (15-0, 11 КО). Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева.

Ране сообщалось, что российский боксер Денис Лебедев проведет бой 7 сентября. Он вернется на ринг впервые с 2017 года, а его соперникам станет боксер из "топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)".

После финала WBSs появилась информация, что российский "чемпион мира в отпуске" обязан встретиться с Александром Усиком. Тем не менее, Рябинский заявил, что пока об этом поединке говорить не приходится.

Напомним, что в феврале 2018 года Денис Лебедев стал чемпионом мира в отпуске. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила российскому боксеру такой статус в связи с тем, что 38-летний спортсмен не участвует в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
бокс, Денис Лебедев, Александр Усик

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AllBoxing

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