Промоутер исключил бой Усика и Лебедева 7 сентября

Российский боксер вернется на ринг впервые с 2017 года, но его соперником точно не будет украинский чемпион

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющей интересы "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Дениса Лебедева (30-2, 22 КО), заявил, что его подопечный в ближайшее время не получит боя с абсолютным чемпионом мира в дивизионе Александром Усиком (15-0, 11 КО). Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева.

Ране сообщалось, что российский боксер Денис Лебедев проведет бой 7 сентября. Он вернется на ринг впервые с 2017 года, а его соперникам станет боксер из "топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)".

После финала WBSs появилась информация, что российский "чемпион мира в отпуске" обязан встретиться с Александром Усиком. Тем не менее, Рябинский заявил, что пока об этом поединке говорить не приходится.

Напомним, что в феврале 2018 года Денис Лебедев стал чемпионом мира в отпуске. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила российскому боксеру такой статус в связи с тем, что 38-летний спортсмен не участвует в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).