Промоутер: "Кличко чуть не нокаутировал Джошуа, было бы интересно посмотреть его бой с Уайлдером"

Украинец получил заманчивое предложение вернуться на ринг

Фото: AFP

Промоутер: "Кличко чуть не нокаутировал Джошуа, было бы интересно посмотреть его бой с Уайлдером" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0e/3fe/5c9e0e3fe7b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0e/3fe/5c9e0e3fe7b33.jpg 2019-03-29T14:25:00+02:00 Бокс Украинец получил заманчивое предложение вернуться на ринг

Слухи о камбэке экс-чемпиона мира циркулируют в прессе последние несколько месяцев. Стриминговый сервис DAZN предлагает Кличко-младшему контракт на 80 миллионов евро, но 43-летний украинец не спешит принимать это предложение. Ранее мы писали о беспроигрышной комбинации Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда.

"Многие хотят, чтобы Владимир вернулся в бокс. В DAZN предложили огромные деньги за его возвращение. Это очень хорошее предложение. Да, это сделал ему очень хорошее предложение о возвращении. Не знаю, примет ли его Кличко, но лично я этого очень бы хотел. Во время последнего боя он чуть не нокаутировал Джошуа, а мне было бы интересно посмотреть его бой с Деонтеем Уайлдером. Это был бы потрясающий бой", – цитирует Леффлера Boxing Scene.

Кстати, о вероятном бое с Кличко уже высказался и сам Деонтей Уайлдер: "Сейчас у Кличко есть только имя". Деонтей Уайлдер не советует Владимиру Кличко боксировать с ним.

Ранее мы писали, что Владимиру Кличко бросил вызов немец, избитый Виталием в Москве. Мануэль Чарр, погоревший на анаболиках, хочет поквитаться с младшим Кличко за поражение от старшего.

Также сообщалось, что Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

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