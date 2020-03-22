Промоутер Ломаченко не уверен, что бой с Лопесом состоится в анонсированную дату

Боб Арум отметил, что пока Василий тренируется на территории Украины

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, рассказал о том, когда состоится между чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом. Ранее Лопес заявил, что поединок с Ломаченко не состоится 30 мая.

"Сложно сказать, пройдет ли этот бой в мае или июне. Ломаченко проводит тренировочный лагерь на Украине. Что можно сказать наверняка, так это то, что в какой-то момент поединок обязательно состоится. Пока не буду говорить, перенесут эту встречу или нет", – цитирует Арума Boxing News 24.

Ранее стало известно, что объединительный бой в легком весе между спортсменами должен состояться 30 мая. Однако о месте проведения пока ничего неизвестно.

В активе 32-летнего Ломаченко 15 поединков, в которых он потерпел лишь одно поражение, а 10 из 14 поединков завершились нокаутом. Что касается Лопеса, то 22-летний американец одержал победы во всех своих 15 боях (12 нокаутом).

Ранее мы рассказывали, что лучший украинский теннисист отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрит их бои. Сергей Стаховский занимает активную гражданскую позицию и не стесняется ее презентовать.

Смотрите, как Ломаченко чествовали до эпидемии коронавируса:

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