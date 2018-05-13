Промоутер Ломаченко уже планирует украинцу новый бой с чемпионом

Сегодня, 12:24

Боб Арум заявил, что намерен организовать объединительный поединок Ломаченко – Бельтран 25 августа

Василий Ломаченко и его промоутер Боб Арум. Фото Getty
Василий Ломаченко и его промоутер Боб Арум. Фото Getty

12 мая Василий Ломаченко вошел в историю мирового бокса. Всего за 12 боев он стал чемпионом мира в трех весовых категориях – ранее этого не удавалось ни одному боксеру. В очень зрелищном поединка Ломаченко победил Хорхе Линареса. По ходу встречи украинец побывал в нокдауне, но сумел нокаутировать соперника в десятом раунде. На момент остановки боя счет судейских записок был равным. Видео нокаута боя Ломаченко – Линарес.

Боб Арум, который занимается делами новоиспеченного чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко, рассказал, каким видит будущее своего подопечного.

"Василий большой талант и боец до мозга костей. Он – потрясающий, и он показал сердце бойца. Думаю, что во втором полулегком весе ему комфортнее, но он любит вызовы, потому он поднялся в легкий вес. Не знаю, кто способен ему бросить вызов во втором полулегком весе. Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы 25 августа организовать ему объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтраном", – заявил Арум.

36-летний Раймулдо Бельтран на профессиональном ринге провел 43 боя: 35 побед (21 нокаутом), 7 поражений и 1 ничья. В рейтинге боксеров легкого веса он занимает пятое место, Ломаченко после победы над лидером дивизиона Линаресов занял первую позицию.

Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом: украинец упал в шестом раунде, но сумел быстро подняться и восстановиться. После боя Василий сказал, что это стало для него "новым уроком в боксе".
Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, Раймундо Бельтран

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Источник:

boxing-mma.com

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