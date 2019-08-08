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Промоутер: "Ломаченко – величайший боец ​​со времен молодого Мохаммеда Али"

Сегодня, 11:10

Украинец доминирует в своей весовой категории

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Боб Арум выразил уважение таланту украинца. Американец сравнил Ломаченко с молодым Мохаммедом Али.

Тем не менее, ожидает, что его будущий соперник – британец Люк Кэмпбелл – сможет составить достойную конкуренцию. Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31-го августа на арене О2 в Лондоне.

"Я действительно верю, что Ломаченко – величайший боец ​​со времен молодого Мохаммеда Али. С каким бы хорошим противником он ни дрался, я должен встать на его сторону. При этом, я думаю, Кэмпбелл – очень искусный боец, и сможет составить Василию достойную конкуренцию", – сказал Арум.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Ранее мы писали, что легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла. Он известен своей коронной фразой, которую произносит перед каждым боем: Let’s get ready to rumble! ("Приготовимся к бою!").

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, пять или шесть. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану, и он попадет по мне", – предположил украинец.

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Мохаммед Али Боб Арум

Источник: Спорт сегодня

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