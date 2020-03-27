Боб Арум надеется спасти один чемпионский бой украинца в мае, а для Ломы ищет арену

Американский промоутер Боб Арум, который ведет дела украинского чемпиона Василия Ломаченко, надеется сохранить некоторые свои майские боксерские шоу. Так, глава Top Rank все еще рассчитывает провести в ближайшее время бой украинца Виктора Постола против Хосе Рамиреса, запланированный на 9 мая. Также Арум в поисках арены для Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, которые должны были драться 30 мая, но поединок Ломаченко – Лопес перенесли.

"Мы надеемся спасти майские события. Я надеюсь, что мы сохраним поединок Хосе Рамиреса с Виктором Постолом. По поводу Ломаченко – Лопес, то все зависит от развития ситуации с пандемией коронавируса и когда вирус будет под контролем. Мы не назначили новую дату. Надо посмотреть, как все сложится. Бой может состояться в июне или июле. Мы до сих пор хотим провести поединок в Нью-Йорке", – сказал Боб Арум в комментарии badlefthook.com.

Место проведения боя будет зависеть от сезона в НБА, который может растянуться до августа и занять крупнейшие арены того же Нью-Йорка – домашние для клубов Лиги. А Постол уже прилетел в Лос-Анджелес для боя за чемпионский пояс.

Смотрите, как Ломаченко дрифтует в свободное время

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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