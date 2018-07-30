Промоутер о бое Усик – Джошуа: "Все хотят бой двух победителей Олимпиад и абсолютных чемпионов"

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк уверен, что нынешний обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) имеет прекрасные шансы стать абсолютным чемпионом, добавив в коллекцию пояс WBC, которым ныне владеет американец Деонтей Уайлдер.

После чего боксерское сообщество по-настоящему возжелает увидеть его противостояние с действующим абсолютным чемпионом в тяжелой категории украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО). Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом 21 июля, перебоксировав в Москве россиянина Мурата Гассиева.

"Мир бокса хотел бы увидеть поединок двух победителей Олимпийских игр и абсолютных чемпионов в профи. Джошуа – настоящая машина. Он нокаутировал легендарного Владимира Кличко, восстановившись после тяжелого нокдауна. В 2012 году Энтони стал олимпийским чемпионом Лондона, то же самое, но дивизионом ниже, сделал и Усик. Уверен, что у Джошуа есть все шансы стать абсолютом в супертяжах", – сказал Красюк в интервью Sky Sports.

Тем временем сторона Джошуа никак не может договориться об унификации с Уайлдером, и следующим соперником британца 22 сентября в Лондоне станет Александр Поветкин.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.