Промоутер о бое Усик – Джошуа: "Все хотят бой двух победителей Олимпиад и абсолютных чемпионов"

Сегодня, 20:54

Встреча боксеров из Украины и Великобритании станет историческим событием

Александр Красюк. Фото k2ukraine.com
Александр Красюк. Фото k2ukraine.com

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк уверен, что нынешний обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) имеет прекрасные шансы стать абсолютным чемпионом, добавив в коллекцию пояс WBC, которым ныне владеет американец Деонтей Уайлдер.

После чего боксерское сообщество по-настоящему возжелает увидеть его противостояние с действующим абсолютным чемпионом в тяжелой категории украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО). Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом 21 июля, перебоксировав в Москве россиянина Мурата Гассиева. 

"Мир бокса хотел бы увидеть поединок двух победителей Олимпийских игр и абсолютных чемпионов в профи. Джошуа – настоящая машина. Он нокаутировал легендарного Владимира Кличко, восстановившись после тяжелого нокдауна. В 2012 году Энтони стал олимпийским чемпионом Лондона, то же самое, но дивизионом ниже, сделал и Усик. Уверен, что у Джошуа есть все шансы стать абсолютом в супертяжах", – сказал Красюк в интервью Sky Sports.

Тем временем сторона Джошуа никак не может договориться об унификации с Уайлдером, и следующим соперником британца 22 сентября в Лондоне станет Александр Поветкин.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа, Александр Красюк

Вы сейчас просматриваете новость "Промоутер о бое Усик – Джошуа: "Все хотят бой двух победителей Олимпиад и абсолютных чемпионов"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vringe.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Александр Усик. Фото Getty

Российский "чемпион мира в отпуске" обязан встретиться с Усиком

Сегодня, 18:08

38-летний боксер желает провести бой с топовым боксером

Бокс

Джошуа готов встретиться с Усиком. Фото AFP

Бой Усик - Джошуа может пройти в апреле 2019 года

Вчера, 17:49

Британский боксер заинтересован во встрече с абсолютным чемпионом мира
Загрузка...

Бокс

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Кличко поможет Джошуа готовиться к бою против Поветкина

Вчера, 15:34

Украинский боксер станет спарринг-партнером британского чемпиона

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Кличко: "Усик выиграл и заставил в центре Москвы прозвучать гимн Украины"

28 Июля, 22:37

Украинский боксер в столице России стал абсолютным чемипоном мира
Загрузка...