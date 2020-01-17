Промоутер обвинил в неудачах Поветкина Кличко и "империалистическую машину"

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает своего соотечественника Александра Поветкина лучшим боксером современности, но, по мнению менеджера, реализовать себя ему помешали. Среди виновных Хрюнов увидел даже украинского супертяжеловеса Владимира Кличко. Кстати, недавно Поветкин бросил вызов Кличко, чтобы взять у него реванш за поражение в 2014 году.

"Александр Поветкин – это лучший из боксеров, с которым мне довелось работать, он, по моему мнению, лучший боксер современности.

Он настолько хорош, что против него поднялась империалистическая машина, которая не дала ему окончательно реализовать себя. Я имею в виду, вот эти все истории с сомнительными допинг-пробами.

И я думаю, что если бы этого всего не было, то Александр завоевал бы все пояса в хэвивейте.

У Владимира Кличко получилось добиться больших высот, но там была чуть-чуть другая бизнес-среда. Кличко смог оказаться в управлении тех людей, которые потом убирали Поветкина. Я имею в виду, американскую составляющую", – сказал Хрюнов.