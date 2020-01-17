Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Промоутер обвинил в неудачах Поветкина Кличко и "империалистическую машину"

17 января, 08:37

Хрюнов считает Поветкина лучшим боксером в мире

Александр Поветкин - в очереди за Усиком

Александр Поветкин - в очереди за Усиком / Фото: Twitter

Реклама

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает своего соотечественника Александра Поветкина лучшим боксером современности, но, по мнению менеджера, реализовать себя ему помешали. Среди виновных Хрюнов увидел даже украинского супертяжеловеса Владимира Кличко. Кстати, недавно Поветкин бросил вызов Кличко, чтобы взять у него реванш за поражение в 2014 году.

"Александр Поветкин – это лучший из боксеров, с которым мне довелось работать, он, по моему мнению, лучший боксер современности.

Он настолько хорош, что против него поднялась империалистическая машина, которая не дала ему окончательно реализовать себя. Я имею в виду, вот эти все истории с сомнительными допинг-пробами.

И я думаю, что если бы этого всего не было, то Александр завоевал бы все пояса в хэвивейте.

У Владимира Кличко получилось добиться больших высот, но там была чуть-чуть другая бизнес-среда. Кличко смог оказаться в управлении тех людей, которые потом убирали Поветкина. Я имею в виду, американскую составляющую", – сказал Хрюнов.

Предыдущий бой Поветкин провел с Майклом Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии. Поединок завершился вничью. Теперь на счету 40-летнего россиянина 36 побед, 2 поражения и одна ничья. На счету Диллиана Уайта 26 побед при 1 поражении.

Друг Кличко выпал из ринга перед боем:

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Владимир Кличко Александр Поветкин

Источник: СЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Демоны с хвостами!": за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер УсикаБокс
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой аренеБокс
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", а он схватил себя между ногБокс
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без боя
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...