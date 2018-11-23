Промоутер опроверг информацию, что Усика лишили одного из титулов
Украинский боксер не отказывался от чемпионского пояса WBA и отобрать его у него не имели права
Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика Александр Красюк опроверг информацию о том, что его боксер ранее отказался или был лишен звания суперчемпиона WBA. Отметим, что ранее WBA обязала Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым.
Ранее на сайте промоутерской компании британца Эдди Хирна появилась информация о том, что титул суперчемпиона WBA будет оспорен в поединке между Денисом Лебедевым и американцем Майком Уилсоном, который состоится 24 ноября в Монако. Ранее мы писали, что Денис Лебедев с трудом вложился в лимит своей весовой категории.
"Усик не отказывался от пояса и WBA его не лишала титула. На каком основании?", – коротко ответил Красюк.
Напомним, что Усик пока не соглашался на бой с Лебедевым. Да и вряд ли такой поединок состоится. 10 ноября Усик нокаутировал Тони Беллью в восьмом раунде и теперь раздумывает о переходе в супертяжелый вес. Хотя промоутер украинца твердо намерен подняться в супертяжелый дивизион – в крузервейте их может заставить разве что возвращение на ринг Андре Уорда.
Боец "Украинских атаманов" говорит, что украинский чемпион будет иметь успех и в более высокой категории Боксер Сергей Лапин: "Усик готов совершить переворот в супертяжелом весе".
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