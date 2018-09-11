Промоутер ожидает для Джошуа более тяжелого боя с Поветкиным, чем с Кличко

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) Эдди Херн поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО), который запланирован на 22 сентября в Лондоне (Англия). Он считает, что этот поединок для Джошуа будет сложнее, чем против Владимира Кличко в апреле 2017 года.

"Это тот бой, о котором мне все говорят: "Тяжелый предстоит поединок, верно?" И Энтони Джошуа был абсолютно прав, когда говорил, что Поветкин, возможно, не может похвастать финансовой привлекательностью по сравнению с другими бойцами, но, когда ты смотришь на независимые рейтинги – например, журнала The Ring, – он там занимает 3-ю позицию в мире. Так что, если ты не относишься к Поветкину серьезно, тогда люди скажут, что ты ничего не смыслишь в боксе", – отметил Херн. "На мой взгляд, не считая боя с Кличко, это будет сложнейший тест Энтони. Хотя, возможно, даже включая Кличко, потому что на кону сейчас стоит все, – не оставляет места для отступательного маневра британский промоутер. – В общем, мы воспринимаем эту угрозу со всей серьезностью. Думаю, этот бой даже сложнее, чем те, что возможны в будущем. И все же не сомневаюсь, что для Джошуа это будет прекрасный поединок, чтобы продемонстрировать свой прогресс, а также показать, что он самый лучший супертяж на планете".

Отметим, что в лагерь Джошуа в качестве спарринг-партнера приедет Владимир Кличко.

Кстати, во время первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Джошуа едва не подрался с другим боксером. Британец устроил словесную перепалку с американцем Джарреллом Миллером, а в ход кулаки не позволили пустить охранники.