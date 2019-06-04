Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Руис трижды отправлял соперника на канвас. Фото: AFP

Победа Энди Руиса-младшего над Энтони Джошуа вошла в историю бокса как один из самых громких апсетов, наряду з поединками Тайсон – Дуглас и Льюис – Рахман. Почему мы стали свидетелями такого результата и поменяются ли теперь расклады в хевивейте? Эти вопросы "Сегодня" задала гендиректору К2 Promotions Александру Красюку. Кстати, накануне вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса. Оказывается, Джошуа был нокаутирован еще до боя.

Запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута

- Что, по вашему мнению, произошло с Джошуа? Недооценка?

- Никто этого точно не знает, возможно, даже сам Джошуа и его команда. Очевидно одно: если бой проигран, то при подготовке и в самом бою однозначно были допущены какие-то ошибки.

- Это победа Руиса или проигрыш Джошуа?

- Конечно, проигрыш Джошуа. Он не использовал свои преимущества. Если британец сможет оправиться от психологической травмы, то в матче-реванше, который, как я думаю, пройдет в конце этого года, он однозначно будет фаворитом.

- Как поменялся расклад сил в супертяжелом дивизионе после этого поединка?

- Теперь три пояса принадлежат Руису, еще один – Уайлдеру. Оба являются боксерами промоутера Эла Хэймона.

- Значит ли это, что возможен бой за звание абсолютного чемпиона мира?

- Вопрос об объединительном поединке пока неактуальный. Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик.

Как мы сообщали, толстяк Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Тренировка Усика перед дебютом в супертяжах



Тренировка Усика

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