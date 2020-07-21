Промоутер рассказал, как проведет бои Джошуа и Усика со зрителями

Эдди Хирн хочет собрать на трибунах арены в Лондоне хотя бы 2000 болельщиков

Профессиональные турниры по боксу только начинают выходить из спячки, однако до больших боев дело пока что не доходит. Британский промоутер Эдди Хирн, который занимается делами многих широко известных боксеров, все же надеется начать проводить мероприятия со зрителями.

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В ближайшее время должны состояться бои Джошуа – Пулев и Усик – Чисора. Кстати, Чисора не хочет драться с Усиком без зрителей и ждет идей от промоутера. Сегодня Хирн рассказал британскому изданию Evening Standard о том, как хочет организовать вечера бокса:

"Сейчас мы работаем над возвращением зрителей на трибуны в октябре, но с соблюдением социального дистанцирования. Думаю, есть хороший шанс на то, что в ноябре или декабре мы найдем способ частично заполнить арену O2. Она была бы идеальной для поединка Джошуа – Пулев. Мы ожидаем, что скорые турниры по снукеру станут тестом, и в октябре мы проведем наши мероприятия в Ньюкасле и Кардиффе с ограниченным количеством зрителей. В случае успеха в ноябре и декабре мы сможем заполнять арены. Для боя Джошуа – Пулев есть много вариантов. Он может собрать на O2 арене около 2000 человек. В любом случае мы собираемся провести поединок со зрителями. Просто нужно создать правильные условия".

Также Хирн подтвердил, что Чисора сосредоточен на бое с Усиком и не делает движений для дебюта в смешанных единоборствах. Бой украинца с британцем ожидают в конце октября. Причем на нем также надеются на появление болельщиков. А вчера знаменитый промоутер назвал даты двух ближайших боев Тайсона Фьюри.

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Александр Усик пригласил на вечер бокса от своей промоутерской компании Видео: Instagram

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