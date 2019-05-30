Промоутер сильнейшего тяжеловеса планеты снова заговорил о бое с Усиком, а букмекеры начали прием ставок

Эдди Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа на посдинок после Руиса: это болгарин Пулев и украинец Усик

Энтони Джошуа. Фото: AFP

Британский промоутер бокса Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), в интервью iFL TV назвал имена потенциальных соперников его клиента после поединка с Энди Руисом. Напомним, что дебютный для британского боксера бой в США состоится 1 июня.

"Варианты Джошуа после Руиса? Ну, у нас есть обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев. Вскоре нам также предстоит провести обязательную защиту по линии WBO. Я так понимаю, что претендентом будет Александр Усик. Теоретически мы даже можем договориться о поединке с Диллианом Уайтом, но немного позже – где-то на ноябрь", – рассказал Эдди Хирн.

Напомним, что бой Джошуа – Руис пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Интересно, что букмекерские конторы уже принимают ставки на гипотетический поединок Джошуа – Усик. Британец – большой фаворит, коэффициент на его победу составляет всего 1.10, тогда как на победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 7, а на ничью – 30.

Энтони Джошуа на профи-ринге провел 22 поединка и во всех победил, он – лидер рейтинга супертяжелого веса.

Александр Усик провел 16 поединков в профи и во всех победил, но украинец ранее всегда дрался в рамках лимита первого тяжелого веса. Его дебют в супертяжелой весовой категории против Карлоса Такама был отменен из-за травмы.

Кстати, накануне стало известно, что Деонтей Уайлдер и Луис Ортис проведут бой-реванш: боксеры подписали контракт. В прошлом году Уайлдер отправил Ортиса в технический нокаут, в этом боксеры решили повторить поединок.

Чемпион мира по боксу Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Промоутер сильнейшего тяжеловеса планеты снова заговорил о бое с Усиком, а букмекеры начали прием ставок". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"