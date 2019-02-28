Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

Александр Усик. Фото: K2 Promotions

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac2/162/5c6ac216244b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac2/162/5c6ac216244b0.jpg 2019-02-28T10:14:24+02:00 Бокс Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, рассказал в интервью express.co.uk о том, что переговоры о дебютном поединке Усика в супертяжелом весе против российского боксера Александра Поветкина продолжаются, и бой против боксера, который в прошлом году претендовал на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, многое скажет о перспективах украинца в новом весе.

"Мы ведем переговоры. На мой взгляд, это очень тяжелый бой для дебюта в супертяжелом весе, но им (промоутерам Усика) нравится этот поединок, — сказал Хирн. — Это сложный бой для Поветкина, потому что в действительности его акции только возросли после боя с Джошуа. Он может провести обычный бой, или он может сразу бросится в поединок, который в случае поражения будет означать завершение карьеры, и он также балансирует между риском и вознаграждением".

"Поклонникам бокса не нравятся разговоры о соответствующем финансовом вознаграждении, но именно так бои оцениваются командами боксеров, — добавил Хирн. — Поветкин не просто заявляет: "дайте мне хорошие деньги, и я согласен", он думает: "если я проиграю, моя карьера закончится, поэтому я хочу столько, чтобы это того стоило".

"Усику нравится этот бой, это очень сложный бой для захода в супертяжи. Они [его команда] готовы драться с любым соперником, и мне это нравится. Повторюсь, что это не значит, что они готовы делать это за копейки, но ему нравятся вызовы. Я считаю, если он встретится с Поветкиным в своем первом бою в супертяжелом весе, это будет большой заявкой".

Как сообщалось ранее, соперником Усика может стать двухметровый гигант по прозвищу Северный Кошмар.

Также сообщалось, что Василий Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.

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