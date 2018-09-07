Промоутер: "Усик решительно настроен перейти в супертяжелый дивизион и встретиться с Джошуа"

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал подписание контракта на несколько боев с Александром Усиком (15-0, 11 КО) и заявил, что украинец нацеливается на поединок против Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

"Я рад, что звезда мирового бокса Александр Усик и K2 будут работать с командой Matchroom. Усик владеет всеми поясами в тяжелом весе и решительно настроен перейти в супертяжелый дивизион и, в частности, встретиться с Энтони Джошуа.

На данный момент в приоритете попытаться завершить переговоры о супер-бое с Тони Белью, который должен состояться в конце этого года. Как бы там ни было, мы анонсируем его следующий поединок в ближайшем будущем".

Отметим, что WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым, не боксировавшим более года. Следующий поединок он проведет 7 сентября против турка Хизни Алтункая. "До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Большой шанс, что бой состоится в течение полугода", – сказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.