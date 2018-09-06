Промоутер Усика: "Переговоры с Лебедевым отсрочим"

WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым, не боксировавшим более года. Следующий поединок он проведет 7 сентября против турка Хизни Алтункая. "До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Большой шанс, что бой состоится в течение полугода", – сказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.

"WBA обязала нас вступить в переговоры, что требует резолюция организации. Но поскольку у Усика запланирован поединок с Энтони Белью (10 или 17 ноября. – Авт.), а у Лебедева запланирован свой бой, то, вероятно, что мы эти переговоры немножко отсрочим, – рассказал нам промоутер украинца Александр Красюк. – Ведь WBA обязует проводить переговоры не персон, а чемпиона и претендента, а какая личность занимает этот пост – уже вопрос времени: сегодня один, а завтра другой. А резолюция имеет отношение к владельцу пояса, а не к конкретной персоне. Будет ли пояс WBA на кону в поединке с Белью? Да, все четыре пояса Александра будут на кону".

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.