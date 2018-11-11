Промоутер Усика: "У нас на следующий год в планах два боя в супертяжелом весе"

В Манчестере украинский боксер Александр Усик защитил свои чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF в тяжелом весе. В восьмом раунде Усик нокаутировал бывшего чемпиона мира британца Тони Беллью. Хотя до этого украинец и проигрывал на карточках судей.

- Насколько этот бой себя оправдал?, – вопрос промоутеру украинца Александру Красюку.

- Вообще не оправдал, а превзошел все ожидания. Честно. Сумасшедшая толпа, болельщики просто неимоверные, я как будто на какую-то другую планету попал. Нет в мире другого такого места, где так любят, уважают и знают бокс. Клянусь! США? В Америке и приблизительно не так. Настолько расчлененная публика на разные слои, а здесь все объединяются. Здесь все просто пьют пиво и любят бокс.

- Во время боя не нервничали, а то Саша так несколько раз от Беллью пропустил?

- К восьмому раунду по моим запискам Усик проигрывал – за Сашей было три раунда, а за Тони – четыре. Это я так лично считал и это подтвердили судьи.

- Что такого Белью предложил Усику, к чему тот был не готов?

- Это была часть плана, если посмотреть бои Усика, то он никогда не газует в первых раундах. Долго раскачивается, запрягает, а потом впрягается. К тому времени, как Усик впрягся, Беллью физически подсел и пришло время нокаута. И то, что Саша проигрывает тактически раунд, он не проигрывает весь поединок, даже если у него что-то не получалось. Он терпеливо делал свою кропотливую работу.

- Но в том же бою с Гассиевым он так много не пропускал.

- Дело в том, что Гассиев не работал так, как Беллью. А Беллью делал то же самое, что и Фьюри в поединке с Владимиром Кличко. Он парализовал козыри. То есть Усик не мог двигаться так, как обычно двигается, Усик промахивался, он наносил огромное количество ударов, но процент попаданий был мизерный и это раздражало. Он провоцировал его, и Усик сам сказал, что был в шаге от того, чтобы сорваться и полезть в драку. Это то, чего хотел Тони. Он провоцировал его на размен ударами, а в размене шансы боксера-панчера и драчуна сравниваются.



- В ближайшее время в Украине боев Саши мы не увидим?

- В следующем году точно не увидим. У нас на следующий год в планах два боя в супертяжелом весе. Или в Великобритании и в США, или оба в Британии. Есть, конечно, опция, что если Андре Уорд вернется и поднимется в крузервейт, то можно еще крепко задуматься о ещё одном поединке в тяжелом весе.

- Как у Саши английский?

- Он уже без переводчика общается с Расом, например. Он излагает свои мысли, еще не очень корректно, но в скором будущем сможет. Вон пообещал Мишель (журналистка с ТВ), что следующее интервью даст на английском.