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Промоутер: "Возможно, после 18 мая никто не захочет с Усиком драться"

Сегодня, 10:06

Украинец рассматривает двух кандидатов для первого боя в супертяжелом весе

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Александр Яремчук
Промоутер: "Возможно, после 18 мая никто не захочет с Усиком драться" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e2d/845/5c7e2d8454939.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e2d/845/5c7e2d8454939.png Бокс Украинец рассматривает двух кандидатов для первого боя в супертяжелом весе

Британский промоутер Эдди Херн в интервью новостному порталу Boxing Social сообщил, что для дебютного поединка в супертяжелом весе абсолютного чемпиона мира на категорию ниже украинцу Александру Усику (16-0, 12 КО) обсуждается два оппонента: экс-претенденты россиянин Александр Поветкин (34-2, 24 КО) и камерунец Карлос Такам (36-5-1, 28 КО). Также промоутер сообщил, что результат переговоров ожидается на текущей неделе. Как сообщалось ранее, Поветкин избегает встречи с Усиком, соперником украинца может стать камерунец.

- Есть ли какие-то новости о в следующем шаге Александра Усика?

- Возможен бой с Поветкиным, также обсуждается поединок в Карлосом Такамом. Обсуждаются проведение боя с Поветкиным, либо бой с Такамом, а потом с Поветкиным. Результат мы узнаем на этой неделе.

- Очевидно, что Усик – один из самых талантливых боксеров. Тяжело ли организовать ему первый поединок в хэвивейте?

- Возможно, люди подумают, что это лучшее время, чтобы подраться с ним. А может после 18 мая никто не захочет с ним драться. Увидим, но я думаю, Усик будет большой звездой в супертяжелом весе.

Кстати, накануне бывший соперник Усика по финалу WBSS Мурат Гассиев сдеал смелое заявление: "Без титулов Усик мне не интересен". Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок.

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Тег бокс, Александр Поветкин, Александр Усик, Карлос Такам

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Источник:

vringe.com

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