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Промоутер: "Я хотел бы увидеть бой Ломаченко – Пакьяо"

21 августа, 11:55

Боб Арум не против такого события

Василий Ломаченко и Боб Арум

Василий Ломаченко и Боб Арум / Фото: AFP

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказал мнение о потенциальном поединке 40-летнего филиппинского бойца Мэнни Пакьяо (63-7-2, 39 КО) и 31-летнего украинского боксера Василия Ломаченко (13-1-0, 10 KO).

"Я хотел бы увидеть бой Ломаченко – Пакьяо, но не думаю, что Мэнни опустится в легкий вес. Может быть, удастся сделать этот поединок в промежуточном весе. Пакьяо был бы рад подраться в суперлегком дивизионе. Переговоров об этом поединке мы не ведем, но это интересная идея", – сказал Арум.

Ломаченко свой следующий бой проведет 31 августа против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

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Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов. 

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Также сообщалось, что ринг-анонсер Майкл Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла. Самый известный голос мирового бокса написал следующее: "Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська".

Видео последнего нокаута в исполнении Ломаченко

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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Василий Ломаченко Мэнни Пакьяо Боб Арум

Источник: AllBoxing

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