Промоутер заговорил о возможном бое Усика с боксером, отправившим в нокаут Кличко
Усик и Пулев являются обязательными претендентами на пояс британского чемпиона
Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн. По словам Хирна, пока сторонам не удается договориться о поединке с Деонтеем Уайлдером, поэтому британец в ближайшем будущем может провести защиту титулов с претендентами на свои пояса.
Ранее Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер едва не подрались на дуэли взглядов. Боксеры встретились на пресс-конференции, посвященной их поединку.
"Мы хотим безоговорочной борьбы. С Уайлдером был бы неоспоримый бой. Это золотая чаша. Мы хотим, чтобы он состоялся в ноябре или декабре. Но если этого не произойдет, то среди обязательных претендентов на титулы есть Усик и Пулев", – заявил Хирн.
Напомним, ранее Усик отказался от чемпионского пояса WBA и боя с российским боксером Денисом Лебедевым. Наш боксер намерен продолжить карьеру в хэвивейте.
Как сообщалось ранее, Александр Усик превратился в человека-амфибию и обмыл премию спортсмена года.
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