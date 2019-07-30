Максим Дадашев / Фото: AFP

Прощай, Дадашев: вдова российского боксера назвала дату похорон своего мужа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 2019-07-30T18:24:00+03:00 Бокс 28-летний Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина опубликовала пост на официальной странице спортсмена в Instagram. В нем она сообщила информацию о месте и дате прощания с Дадашевым, погибшим в результате травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом 20 июля. "Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", – написала вдова 28-летнего боксера.

Максим Дадашев в смертельном бою с Субриэлем Матиасом / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, ранее бывший тренер Дадашева объяснил задержку с похоронами российского боксера. "Что касается возвращения тела Максима в Петербург, нужно было получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому пришлось ждать понедельника", – заявил Руслан Дотдаев, приблизительной дата похорон Дадашева называвший 1 или 2 августа. Но сроки впоследствии сдвинулись.

В тренде Опасное решение: почему Украина может потерять скифское золото

Максим Дадашев / Фото: Instagram

Как мы сообщали, жена погибшего российского боксера Максима Дадашева назвала виновного в смерти мужа. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама