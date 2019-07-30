Прощай, Дадашев: вдова российского боксера назвала дату похорон своего мужа

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина опубликовала пост на официальной странице спортсмена в Instagram. В нем она сообщила информацию о месте и дате прощания с Дадашевым, погибшим в результате травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом 20 июля. "Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", – написала вдова 28-летнего боксера.
Напомним, ранее бывший тренер Дадашева объяснил задержку с похоронами российского боксера. "Что касается возвращения тела Максима в Петербург, нужно было получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому пришлось ждать понедельника", – заявил Руслан Дотдаев, приблизительной дата похорон Дадашева называвший 1 или 2 августа. Но сроки впоследствии сдвинулись.
Как мы сообщали, жена погибшего российского боксера Максима Дадашева назвала виновного в смерти мужа. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".
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