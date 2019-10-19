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Провалил девятый и десятый: Гвоздик выбросил больше ударов, но Бетербиев был точнее

19 октября, 09:35

Украинец крайне неэффективно использовал джеб - попал лишь 24 раза

Удары Бетербиева были точнее

Удары Бетербиева были точнее / Фото: Getty Images

Это ночью в Филадельфии украинский полутяж Александр Гвоздик проиграл впервые в карьере россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном бою за пояса IBF и WBC. Чтобы сделать выводы самостоятельно, смотритеполное видео украино-российского сражения. Но в пользу Бетербиева говорит и статистика, особенно в последних двух раундах. Хотя судьи до последней трехминутки отдавали победу нашему Гвоздю.

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Гвоздик выбросил больше ударов – 614, но до цели дошли только 118. То есть, эффективными оказались 19,2%. Россиянин в свою очередь выбросил 515 ударов и 161 из них попали в украинца – 31,3% точности. Самым удачным раундом для Александра стал шестой – Бетербиев пропустил 38,2% силовых ударов. Настоящим провалом для Гвоздика стали последние два раунда поединка – девятый и десятый, где Артур по силовым ударам превзошел его 49:8. Разочаровала точность джебов Гвоздика, которые при преимуществе в размахе рук, должны были стать его опаснейшим оружием, но их точность составила менее 10% – лишь 24 из 260 выпущенных по россиянину.

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