"Провел 100 раундов и пробежал 200 километров": украинский чемпион – о своей защите в Киеве

Артем Далакян рассказал о своей готовности к бою с Хосбером Пересом

Артем Далакян / Фото: Григорий Салай

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8 февраля в Киеве состоится титульный бой между чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (19-0, 14 КО) и представителем Венесуэлы Хосбером Пересом (17-2, 15 КО). Накануне поединка Далакян ответил на слова своего соперника, который заявил, что приехал в Украину за титулом нашего чемпиона. Ранее мы рассказывали, что появился промо-ролик чемпионского боя Далакяна в Киеве.

"Настроение боевое. Своему сопернику хочу сказать, что он уже четвертый из тех, кто приезжает сюда и пытается забрать мой пояс. Титул отсюда не уедет, если я этого не захочу или его не оставлю. В данный момент я не хочу его терять. Этого не будет. Работа была проделана на высшем уровне. Думаю, в Украине пояс останется. Это 100%", – сказал наш боксер.

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Особых предсказаний по бою Артем не давал: "Нокаут? Я не хочу говорить какие-то громкие слова. Бокс покажет. Думаю, если будет шанс ударить, то я ударю, не буду оставлять на потом".

"Во время подготовки я приблизительно провел 100 раундов спаррингов, пробежал 200 километров кросса. То есть, все сделано. Все прошло по плану, без травм. Думаю, завтра будет бокс и яркая победа", – заявил украинский боец.

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