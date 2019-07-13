Пушкин в шлепанцах: Ломаченко удивил новым имиджем на базе в Конча-Заспе

Знаменитый украинский боксер, отрастив бороду перед новым боем, стал похожим на известного поэта

Жан Беленюк и Василий Ломаченко. Фото: Instagram

Известный украинский борец Жан Беленюк, недавно выигравший "золото" Европейских игр в Минске, выложил у себя в Instagram фото с еще более звездным украинским спортсменом. На олимпийской базе в Конча-Заспе Беленюк пересекся со знаменитым боксером Василием Ломаченко. "Серьезные люди тренируются на базе в это время. Удачи в предстоящем бою, чемп!", – подписал иллюстрацию борец греко-римского стиля.

Между тем подписчики спортсменов обратили внимание на новый имидж Василия Ломаченко, отрастившего бороду. "Вася здесь Пушкина напоминает", – написал один из болельщиков. "А я подумал, что это Хабиб Нурмагомедов", – пошутил другой. "Жан и Василий, вас бы скрестить, и получится машина для убийства", – отметил, в свою очередь, еще один из поклонников Беленюка и Ломаченко.

Напомним, свой следующий бой Василий Ломаченко проведет в последний день лета. Поединок Ломаченко – Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне на Арене О2, которая является самым загруженным стадионом в мире. Два пояса из тех, которые будут на кону в этом поединке (WBA и WBO), принадлежат украинцу. Тогда как пояс WBC является вакантным.

Как мы писали ранее, Ломаченко объяснил, почему рискнет всем, что у него есть, в бою с Кэмпбеллом. "Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле", – заявил Василий.

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