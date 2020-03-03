"Пусть он хоть раз попадет по моему сыну", – отец Лопеса угрожает Ломаченко расправой в ринге

Бывший наркоторговец считает, что Василий не продержится против Теофимо и пяти раундов

Будущий соперник украинского боксера-профессионала Василия Ломаченко продолжает на него психологически давить. На этот раз нелицеприятные высказывания в адрес нашего чемпиона мира в легко весе (до 61,2 кг) позволил отец Теофимо Лопеса. На днях мы писали, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров современности по версии авторитетного американского канала ESPN.

Пока что дата боя американца и украинца не согласована, но то, что они встретятся, – уже решенное дело. Лопесы, отец и сын, несколько успокоились, когда наконец получил поединок с Ломом. Но тепер Теофимо-старший высказался изданию vRinge о том, что произойдет в скорой дуэли:

"Мой сын любит левшей. Ломаченко не сможет попасть по нему даже раз! Я уже вижу, что этот бой не продлится и пяти раундов. Возможно, даже первый раунд не успеет завершится, потому что Василий никогда не встречался с таким бойцом, как мой сын... Ломаченко испытывает большое давление, потому что говорит всякую ерунду: "Кто такой Теофимо?" А я еще два года назад говорил, что мы выиграем титул чемпиона за 15 поединков и оторвем Василию голову за 16 боев".

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Теофимо Лопес-старший в свое время был наркоторговцем, за что отсидел 11 лет в тюрьме. После чего стал тренером своего сына. У того в карьере – 15 победных боев и пояс чемпиона IBF.

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