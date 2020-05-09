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"Радуйся, что на твое видео не отреагировали из службы отстрела бешеных животных": борец ответил Усику

9 мая, 15:10

Андрей Фоменко

Молодой Богдан Грицай принял вызов боксера Усика и предложил ему бой

В последнее время украинский боксер Александр Усик отметился несколькими неоднозначными высказываниями и видео в соцсетях. К слову, на днях Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца". Сегодня на слова уроженца Крыма ответил молодой борец вольного стиля Богдан Грицай из Шепетовки.

Парень в спортивной форме адресовал довольно жесткое обращение Усику и согласился на бой с ним:

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть... Особенно смешным было ваше с Ломаченко про этногенез триединого российского народа имени Кадырова и Путина...

Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил являются недопустимыми. Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных".

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Читайте о том, что чемпионка мира встала на защиту Ломаченко и Усика.

Смотрите, как Александр Усик нокаутировал диванного эксперта

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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