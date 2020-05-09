"Радуйся, что на твое видео не отреагировали из службы отстрела бешеных животных": борец ответил Усику

В последнее время украинский боксер Александр Усик отметился несколькими неоднозначными высказываниями и видео в соцсетях. К слову, на днях Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца". Сегодня на слова уроженца Крыма ответил молодой борец вольного стиля Богдан Грицай из Шепетовки.

Парень в спортивной форме адресовал довольно жесткое обращение Усику и согласился на бой с ним:

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть... Особенно смешным было ваше с Ломаченко про этногенез триединого российского народа имени Кадырова и Путина... Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил являются недопустимыми. Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных".

Реклама

Читайте о том, что чемпионка мира встала на защиту Ломаченко и Усика.

Смотрите, как Александр Усик нокаутировал диванного эксперта

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама