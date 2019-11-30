Раджаб Бутаев – Александр Беспутин: где смотреть бой россиянина, которого натаскивал Ломаченко

На кону стоит вакантный пояс регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе, а букмекеры не верят в Питона

Раджаб Бутаев - Александр Беспутин / Фото: matchroomboxing

Реклама

Сегодня, 30 ноября в Монако состоится многообещающий вечер бокса. В главном бою сойдутся два российских бойца – Александр Беспутин и Раджаб Бутаев оспорят вакантный титул регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе. А украсит вечер в гламурном Казино Монте-Карло возвращение в ринг абсолютной чемпионки Сесилия Брекхус, на пояса которой замахнулась аргентинка Виктория Бустос.

Вечер бокса в Великобритании транслирует телеканал Скай Спортс, в США – на DAZN, в России – Матч ТВ с началом трансляции в 22:20 по Киеву (23:20 по Москве).

Читайте также: Руденко – Чжилей: где смотреть бой, в котором украинца на дуэли взглядов заменил промоутер

28-летний Беспутин в профи выступает четыре года, за это время он успел провести 13 боев без поражений и в девяти выиграть досрочно. В октябре 2015 года он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank. Менеджер Александра – Эгис Климас, который работает со многими украинцами. Поэтому россиянин даже проводил спарринги с нашим чемпионом легкого веса Василием Ломаченко и боксировал с ним в одном вечере 8 декабря 2018, защитив титул чемпиона США от полусредневеса Хуана Карлоса Абреу. Беспутин занимает 16 место в общем рейтинге своего веса от Boxrec, который возглавляет Теренс Кроуфорд.

Спарринг Ломаченко и Беспутина / Фото: Instagram

До профи Беспутин немало выступал в любителях, став чемпионом Европы, а потом и в WSB за команду России. В апреле 2014-го в рамках Всемирной серии бокса он приезжал в Донецк боксировать с "Украинскими Атаманами" в четвертьфинале турнира и выиграл свой поединок у Тараса Головащенко. После чего "сине-желтые" при очень спорном судействе потеряли шансы на полуфинал.

Раджаб Бутаев – Александр Беспутин / Фото: Boxing Scene

25-летний Бутаев, который живет в США, стал профессионалом три года назад после 400 поединков в любителях. Максимумом Раджаба по прозвищу "Питон" стала золотая медаль Универсиады-2013. В полуфинале он прошел ни кого-нибудь, а украинского призера Олимпиады Дениса Беринчика. В профи в послужном списке Бутаева 12 побед, – 9 нокаутом – и ни одного поражения. В первых семи поединках россиянин шесть раз выиграл досрочно, не сумев победить нокаутом только опытного венгра Габора Горбича. В том поединке завоевал титул чемпиона Северной Америки NABF. В последнем бою Раджаб победил мексиканца Сильверио Ортиса решением судей.

Что говорили перед боем

"Я сделаю все возможное, чтобы все зрители ушли довольными, – пообещал Раджаб Бутаев. – Я надеюсь, что это будет война. Я надеюсь, что он будет держаться, что он не сдастся раньше времени. Беспутин? Обычный боксер. Вроде быстрый. Пытается подражать Ломаченко, но получается не очень хорошо".

"Отлично, что такой большой любительский опыт есть и у меня, и у моего оппонента, — сказал Александр Беспутин. — Я думаю, от этого бой будет еще интереснее. У нас есть небольшая любительская история — мы где-то должны были боксировать, но не боксировали, хотя выступали в одном весе. Думаю в России этот бой будет многим интересен, так как многие помнят нас".

Что думают букмекеры

Аналитики контор предполагают достаточно конкурентный поединок, но преимущество отдают Беспутину – 1.44 на его победу, на выигрыш Бутаева – 2.7, коэффициент на ничью – 23.0. Вероятнее всего Александр выиграет из-за решения судей или технического решения – 2.1.

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама