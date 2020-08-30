Рамирес устал и просто счастлив, что выиграл у украинца бой с "колебаниями"

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO американец Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) прокомментировал победу над украинцем Виктором Постолом (31-3, 12 КО) 29 августа в Лас-Вегасе. Хозяин ринга с большим трудом выиграл в равном бою решением судей. Один судья показал ничью 114:114, а два других – победу Рамиреса с небольшим преимуществом – 115:113, 116:112.

Реклама

Читайте также: "Виртуоз дерунов и охранник в Броварах": топ-7 фактов о претенденте на два пояса Постоле

"Я впечатлил себя. Я намного сильнее, чем думает большинство. Просто я должен всегда быть уверенным в себе и делать то, что у меня получается лучше всего. Думаю, на протяжении всего боя были небольшие колебания. Я давно не был на ринге. У меня в личной жизни произошло много всего. И этот тренировочный сбор был таким длинным. Я чувствовал себя так, будто был на спарринге только что. Думаю, я мог бы упростить бой в свою пользу, но мы живем и учимся. Это был потрясающий опыт. Я просто счастлив, что смог одержать победу", – цитирует Рамиреса Fightnews.

Хосе Рамирес/Фото Top Rank Boxing

Ранее мы также давали полное видео боя Постол – Рамирес, в котором украинцу не хватило раунда до ничьей.

Реклама

Напомним, что только с третьей попытки удалось провести этот многострадальный бой. Изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

Смотрите также, как украинский боксер Александр Усик тренируется с гирей

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама