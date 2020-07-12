Раньше Ломаченко не хотел стоять в парах с украинским "роботом", а теперь готовится с ним к Лопесу

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко готовится вместе с бывшим партнером по любительской сборной, непобежденным средневесом Дмитрием Митрофановым. В данный момент украинские боксеры тренируются на побережье Черного моря в Одесской области – сообщает lomus_official. Ранее мы сообщали, что Лопес пошел матами на Ломаченко, рассказав, что он выбьет своими кулаками из тела украинца.

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Ломаченко, который отпустил бороду, работает над своей физической формой в рамках подготовки к объединительному бою с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом, который пройде в США в начале октября. Дата возвращения Митрофанова на ринг пока неизвестна. А в своем последнем поединке в феврале Митрофанов в ринге пер как танк и смял непобедимого узбекистанца Улугбека Собирова.

Василий Ломаченко и Дмитрий Митрофанов/Фото lomus_official

При промоутер Дмитрий Александр Красюк рассказывал, что ранее Ломаченко не любил работать в паре с Митрофановым:

"Когда в Штатах Дима тренировался в одном зале с Ломаченко и Гвоздиком, никто с ним не хотел стоять в парах. Он такой робот: гонг прозвучал – и он пошел как мельница. И останавливается тоже только с гонгом. Некомфортный – с ним очень тяжело себя проявить. Все ж хотят подвигаться, а отовсюду прилетает".

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В этом году Василий Ломаченко открыл свою гостиницу на берегу Черного моря в популярном курортном поселке Затока, в Одесской области. Отель располагает рестораном, спортзалом, сауной с бассейном и пляжем с кафе.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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