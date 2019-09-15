Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Разминка перед Уайлдером: Тайсон Фьюри перебоксировал неизвестного шведа

15 сентября, 08:37

Следующий поединок экс-чемпион мира проведет за пояс WBC

Тайсон Фьюри выходит в ринг

Тайсон Фьюри выходит в ринг / Фото: AFP

Ранним утром 15 сентября по европейскому времени в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса. В главном бою сошлись бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Отто Валлин. Поединок продлился все 12 раундов по итогам которых победу одержал британский боксер. Счет судейских записок: 116-112, 117-111, 118-110.

Теперь на счету 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. 28-летний швед потерпел первое поражение в карьере при 20 победах (13 нокаутом).

Реклама

Следующим соперником Фьюри снова станет Уайлдером Деонтей Уайлдер. Первый их бой прошел в декабре 2018 года и завершился вничью.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой"Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум. 

В тренде
Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги
"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс боксеры Тайсон Фьюри Отто Валлин

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бойня в UFC Нурмагомедов – Порье: когда начало и где смотреть
Бойня в UFC Нурмагомедов – Порье: когда начало и где смотретьБокс
Чемпион сдулся: Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с Руисом
Чемпион сдулся: Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с РуисомБокс
"Все, тебе крышка!": Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамыБокс
Хабиб задушил Порье: онлайн грандиозной драки за титул
Хабиб задушил Порье: онлайн грандиозной драки за титулБокс
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнее
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнееБокс
"Цыганский Король не в себе": Тайсон Фьюри сделал громкое заявление в адрес УсикаБокс

Новости партнеров

Loading...