Разминка перед Уайлдером: Тайсон Фьюри перебоксировал неизвестного шведа

Тайсон Фьюри выходит в ринг / Фото: AFP

Ранним утром 15 сентября по европейскому времени в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса. В главном бою сошлись бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Отто Валлин. Поединок продлился все 12 раундов по итогам которых победу одержал британский боксер. Счет судейских записок: 116-112, 117-111, 118-110.

Теперь на счету 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. 28-летний швед потерпел первое поражение в карьере при 20 победах (13 нокаутом).

Реклама

Следующим соперником Фьюри снова станет Уайлдером Деонтей Уайлдер. Первый их бой прошел в декабре 2018 года и завершился вничью.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Читайте также: обидчик Кличко "споил" американку на глазах у тысячи зрителей Ранее экс-чемпионка мира Алина Шатерникова прокомментировала поведение Фьюри:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама