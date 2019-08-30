Разница – в 23 грамма: стало известно, сколько Ломаченко и Кэмпбелл весят перед боем года

В последние недели британец сжигал вес значительно усерднее, чем его украинский визави

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

В субботу, 31 августа, на арене О2 в Лондоне пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) и украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). А накануне, в пятницу, состоялась официальная процедура взвешивания перед боем, по результатам которой, украинец оказался немного тяжелее своего оппонента. Василий Ломаченко завесил 61,03 кг, Люк Кэмпбелл - 60,8 кг.

Напомним, что это не первая процедура взвешивания боксеров. Предыдущая имела место две недели назад. Тогда Ломаченко показал результат в 62,78 кг, оказавшись на полтора килограмма легче британца, на весах которого были зафиксированы 64,27 кг.

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Как видим, с тех пор Ломаченко похудел на 1,75 кг, тогда как Кэмпбелл – на 3.47 кг. В результате того, что британец "сжигал" вес более усердно, он непосредственно перед боем оказался на 23 грамма легче украинца.

Как мы писали ранее, Ломаченко и Кэмпбелл провели последнюю дуэль взглядов перед боем. Британец устоял перед испепеляющим взором украинца. Но в ринге Люку предрекают крах.

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