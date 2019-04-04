Разогревать публику перед боем Усик – Такам будет еще один украинец
Вечер бокса с участием украинских боксеров пройдет 17, 18 или 25 мая в США
Украинский боксер Олег Малиновский выступит в андеркарте боя Александра Усика и Карлоса Такама. Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк на пресс-конференции. Чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик будет дебютировать в супертяжелом весе. Поединок должен состояться в мае – 17, 18 или 25 числа.
Соперник Олега Малиновского пока неизвестен. Ранее сообщалось, что Малиновский проведет следующий бой в Киеве 20 апреля на разогреве поединка Дениса Беринчика против японца Нихито Аракавы за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет украинец.
Кстати, на днях Денис Беринчик предложил своим подписчикам в Instagram угадать, в каком образе он выйдет на ринг в этот раз. Победителя ждет подарок от боксера.
Ранее в сети появилось фото встречи Александра Усика в Конча-Заспе с Владимиром Кличко. Владимир "приложился правым кулаком" к челюсти Александра. Кстати, как видно, Усик тренировался в своей знаменитой капе с надписью, посвященной своему другу Василию Ломаченко: "LomUs #17".
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Источник:
isport.ua
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