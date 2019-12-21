Разъяренные фанаты и сломанная рука: сын легенды бокса со скандалом проиграл американцу

Дэниэл Джейкобс и Хулио Сезар Чавес-младший / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс одержал досрочную победу над мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Читайте также: Бой Лебедев – Мчуну онлайн, анонс и прогноз

Этот поединок в рамках второго среднего веса стал главным событием вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился после пятого – Чавес отказался от продолжения, сославшись на перелом руки.

Чавес дождался окончания раунда, а затем объявил, что травмировался (сломал нос и не мог дышать) и продолжать не в состоянии. Таким образом, Джейкобс победил досрочно техническим нокаутом. Реакция легендарного в мире бокса отца, Чавеса-старшего, на отказ сына:

Реклама

Подобная остановка боя вызвала недовольство трибун. Фанаты начали бросать посторонние предметы в сторону ринга и громко гудеть. Также они стали освистывать Чавеса, вынудив того покинуть ринг без интервью.

Для Джейкобса этот бой стал первым после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Дэниел Джейкобс в 2018 году победил украинца Сергея Деревянченко в бою за титул IBF. Затем американец вышел на объединительный поединок с Саулем Альваресом, но уступил тому по очкам. В целом на счету Джейкобса 35 побед (29 – нокаутом) и три поражения в профи. Он занимает второе место в рейтинге второго среднего веса на сайте boxrec.com.

Ранее мы писали, что друг Кличко опозорился на весь мир: чемпион по боксу выпал из ринга перед боем. Руанс Виссер проверил на прочность канаты перед началом боя и нащупал слабое место.

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Читайте также: Лебедев – Мчуну во сколько начало и где смотреть бой "Десантника" и "Скалы"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама