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Реакция британцев на нового Усика: "Достать подбородок украинца сможет только Фьюри"

Сегодня, 15:59

Британцы оценили шансы своих звезд против Александра Усика в супертяжелом дивизионе

Усика сложно достать. Гассиев подтвердит
Усика сложно достать. Гассиев подтвердит. Фото: Getty Images
Реакция британцев на нового Усика: "Достать подбородок украинца сможет только Фьюри" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d63/045/5c7d6304556b3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d63/045/5c7d6304556b3.png Бокс Британцы оценили шансы своих звезд против Александра Усика в супертяжелом дивизионе

Официальное заявление британского сопромоутера Александра Усика Эдди Хирна о том, что 25 мая Усик начнет свою карьеру в супертяжах поединком против камерунца Карлоса Такама, вызвало жаркие споры среди подписчиков Хирна в Twitter. Многие британцы пророчат Усику лавры в самом престижном дивизионе, но есть и те, кто сомневается, что Александр выдержит удары тамошних нокаутеров.

"Усик – это художник от бокса, – считает Stefano Seu. – Он как Ломаченко. У него есть полный пакет достоинств – скорость, мощь, движение, крепкий подбородок. Других боксеров с таким арсеналом качеств в хэвивейте я не знаю. С нетерпением жду возможности посмотреть на него в деле. Он очень точен в ударах. И как по мне, Усик лучше Холифилда, когда тот переходил из крузервейта в супертяжи и собрал там немало титулов. Хотя в те времена конкуренция в самом престижном дивизионе была куда круче".  

"У Усика крепкий подбородок? Ну, одно дело выдержать удары Гассиева и Бриедиса, совсем другое - попадания Энтони Джошуа",  – не очень оптимистичен по поводу перспектив Усика пользователь Boxing911.

Но ему парируют: "У Джошуа ужасное движение в ринге. Сопернику с такой плохой маневренностью Усик просто не позволит в себя попасть. Если кто и достанет Усика, так это Фьюри. Разве что у него для этого есть способности".

Как сообщалось ранее, 25 мая в США Александр Усик проведет первый бой в новой для себя весовой категории – против Карлоса Такама. Вероятность победы украинца оценили в 80 процентов. 

При этом Александр рассказал о своем весе перед боем с Такамом: "Во мне пока 97-98 килограммов. Но ем я все, что захочу. Если увижу что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить".

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Тег Александр Усик, Тайсон Фьюри, Карлос Такам, Энтони Джошуа

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Сегодня|Спорт

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