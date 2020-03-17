"Кумир, легенда или ватный веселун": реакция соцсетей на скандал с именем Усика

Украинский боксер Александр Усик попал в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке боксер рассказал, как правильно нужно произносить его имя. "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр", – сказал в разговоре с журналисткой на ломаном английском супертяж.
Слова боксера сразу же подхватили различные пророссийские СМИ и их читатели, которые принялись восхвалять "мужество" боксера. Другие же не стеснялись критиковать очередное скандальное заявление Усика и называть украинца "ватником". Мы выбрали наиболее цензурные комментарии.
Напомним, что не так давно Усик попал в другой скандал. Ветеран АТО Леонид Остальцевый раскритиковал Усика и Ломаченко за их гражданскую позицию, на что боксер ответил стихом. "На словах ты терминатор, а по сути первый блин", – говорится в одной из строчек.
Этому предшествовал другой скандал с участием украинских боксеров. Друг и кум Усика Василий Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом, в котором благодарили "вежливых людей".
Позже Ломаченко в стихотворной форме попытался объясниться за видео: "Спасибо всем, кто все ж увидел суть, – написал Ломаченко. – Она была совсем не в триколоре".
Смотрите, как Усика в Киеве остановила полиция:
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