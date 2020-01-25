Редкач и Гарсия провели процедуру взвешивания: соперник перевесил украинца

В Нью-Йорке прошла официальная процедура взвешивания перед сегодняшним вечером бокса компании Premier Boxing Champions. В главном бою Дэнни Гарсия проведет встречу против Ивана Редкача. Ранее мы писали, чтоДэнни Гарсия и Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия показал на весах 147 фунтов (66,7 кг) перед отборочным поединком в полусреднем весе по версии WBC. Его соперник украинец Иван Редкач — 146,75 фунта (66,6 кг).
Бой Гарсия – Редкач состоится 25 января в Бруклине. На кону поединка стоит звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
Кстати, недавно Александр Усик поделился мнением о том, как добиться мира в Украине. По его мнению, достаточно, чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев.
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